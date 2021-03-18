صلاح ينافس ميسي على جائزة أفضل هدف في دوري الأبطال

المصدر: البيان الالكتروني

دخل هدف النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، فى شباك لايبزيج الألمانى ضمن القائمة المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف خلال مباريات إياب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا، والتي ضمت أيضاً هدف ليونيل ميسي نجم برشلونة فى مرمى باريس سان جيرمان.

وكشف الحساب الرسمى لمسابقة دورى أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف فى منافسات إياب دور الـ 16 والتى جاءت على النحو التالى:

- ليونيل ميسي نجم برشلونة فى مرمى باريس سان جيرمان.

- محمد صلاح نجم ليفربول فى لايبزيج الألماني.

- كيفن دى بروين نجم مانشستر سيتي فى شباك بوروسيا مونشنجلادباخ.

- لويس مورييل مهاجم أتالانتا الإيطالي فى مرمى ريال مدريد.

وتأهلت فرق: بايرن وتشلسي و ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان وريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

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