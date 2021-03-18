المغربي النصيري يقود إشبيلية لتعزيز موقعه رابعاً في "الليغا"

المصدر: أ ف ب

قاد المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية الى تعزيز موقعه في المركز الرابع بمساهمته في الفوز على ضيفه إلتشي 2-صفر أمس الأربعاء على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في إشبيلية في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري الإسباني في كرة القدم.

ومنح النصيري التقدم لإشبيلية في الدقيقة 43 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية لخيسوس فرنانديس "سوسو"، قبل أن يعزز البديل فرانكو فاسكيس التقدم بهدف رائع اثر تلقيه كرة من اوليفييه توريس تابعها بكعب قدمه اليسرى وظهره الى المرمى داخل الشباك (ق89).

وسجل فاسكيس هدفه بعد دقيقتين من دخوله مكان البديل الآخر المغربي منير الحدادي الذي تعرض للإصابة بعد 25 دقيقة من دخوله مكان اوسكار رودريغيس.

وهو الهدف الخامس عشر للنصيري في الليغا هذا الموسم فلحق بمهاجمي ريال مدريد الفرنسي كريم بن زيمة وفياريال جيرارد مورينو الى المركز الثالث على لائحة الهدافين.

كما هو الهدف الخامس للنصيري برأسه في الليغا هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.

وحقق إشبيلية فوزه الثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين أمام ضيفه برشلونة (صفر-2) أواخر الشهر الماضي وإلتشي بالذات (1-2) في السادس من مارس الحالي في المرحلة السادسة والعشرين، بعدما حسم الدربي أمام ريال بيتيس بهدف وحيد سجله النصيري.

ورفع النادي الأندلسي، الذي حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم، رصيده الى 54 نقطة، فيما مني إلتشي بالخسارة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

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