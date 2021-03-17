بنزيمة يكرر الرقم القياسي المسجل باسمي ميسي وراؤول

المصدر: البيان الإلكتروني

للعام الـ17 على التوالي نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في التسجيل في دوري أبطال أوروبا، عندما أحرز الهدف الأول أمس الثلاثاء، مع فريقه ريال مدريد في مرمى أتالانتا، ليفوز الملكي بنتيجة 3-1 في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتأهل إلى دور الثمانية.

وأشارت روسيا اليوم نقلاً عن شبكة "Gracenote Live"، إلى أن بنزيمة كرر الرقم القياسي المسجل باسمي نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأسطورة ريال مدريد، النجم الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس، اللذين أحرزا أيضا، أهدافا في دوري أبطال أوروبا على مدار 17 عاما متتالية.

وكان هدف بنزيما في شباك أتالانتا، الأول له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في 2021، والـ70 له بشكل عام في المسابقة القارية.

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