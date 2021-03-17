السيتي والريال إلى دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

واصل مانشستر سيتي الإنجليزي انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي وحجز مقعده بجدارة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين 2 / صفر على بوروسيا موشنغلادباخ الألماني في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

وتأهل مانشستر سيتي إلى دور الثمانية بالفوز في مجموع المباراتين 4 / صفر بعد فوزه على مونشنغلادباخ 2 / صفر أيضا في مباراة الذهاب.

وأقيمت مباراة الإياب أمس على استاد "بوشكاش آرينا" بالعاصمة المجرية بودابست وهو نفس الملعب الذي أقيمت به مباراة الذهاب وذلك بسبب قيود السفر والإجراءات الاحترازية التي تفرضها ألمانيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خاليا من الهزائم في الموسم الحالي، كما حقق الفريق انتصاره السابع على التوالي في مباريات البطولة هذا الموسم بعد تعادل واحد في باية مسيرته بدور المجموعات.

وحسم مانشستر سيتي المباراة في وقت مبكر للغاية حيث سجل البلجيكي كيفن دي بروين وإلكاي جيوندوغان الهدفين في الدقيقتين 13 و18.

وفي مباراة أخرى لحق ريال مدريد الإسباني بركب المتأهلين إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين 3 / 1 على أتالانتا الإيطالي أمس الثلاثاء.

وتأهل الريال إلى دور الثمانية بالفوز في مجموع المباراتين 4 / 1 بعد فوزه على أتالانتا 1 / صفر أيضا في مباراة الذهاب.

وقطع الريال خطوة مهمة على طريق البحث عن لقب جديد في البطولة التي يستحوذ على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقبها برصيد 13 لقبا سابقا.

وكان الريال حقق فوزا صعبا على أتالانتا في عقر داره ذهابا علما بأن الفريق الإيطالي خاض معظم أحداث اللقاء بعشرة لاعبين فقط.

ولكن الريال كشر عن أنيابه في مباراة الإياب أمس وحقق فوزا كبيرا على أتالانتا ليحجز مقعده بجدارة في دور الثمانية.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي كريم بن زيمة في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، أضاف سيرخيو راموس وماركو أسينسيو هدفين آخرين للريال في الدقيقتين 60 من ضربة جزاء و85، فيما سجل لويس مورييل هدف حفظ ماء الوجه لأتالانتا في الدقيقة 83.

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