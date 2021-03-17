تأهل الوداد وماميلودي لربع نهائي أبطال أفريقيا والأهلي يصحح مساره

المصدر: أ ف ب

حجز الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مكانهما في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تعادل الأول ومضيفه حوريا كوناكري، بينما واصل الثاني سلسلة انتصاراته إذ جدد الفوز على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقرطي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

في المباراة الأولى، لم يتمكن الوداد المتوج مرتين باللقب، من مواصلة انتصاراته، وعاد بنقطة التعادل من أرض مضيفه حوريا كوناكري بنتيجة سلبية في منافسات المجموعة الثالثة.

واستفاد الفريق المغربي من تعادل كايزر تشيفس الجنوب أفريقي ومضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي بالنتيجة عينها. ورفع الوداد رصيده الى عشر نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق خمس نقاط أمام حوريا وكايزر تشيفس اللذين يملكان خمس نقاط مع أفضلية للفريق الغيني بفارق الأهداف، أما بترو اتلتيكو فحصد أول نقطة وبقي رابعاً.

وكان يمني الوداد نفسه بانتصار جديد يضمن له صدارة المجموعة، وحاول الفريق أن يتفوق تكتيكياً وبأقل مجهود إذ تنتظره مباراة في غاية الأهمية الأحد المقبل ضد غريمه التقليدي الرجاء في "دربي المغرب" ضمن المرحلة العاشرة من البطولة المحلية.

وحاول الفريق المغربي اقتناص هدف سريع، يكلل مساعيه في حسم التأهل دون الالتفات الى اللقاء الآخر بين كايزر تشيفس وبترو أتلتيكو، وكاد محمد أوناجم أن يحقق هذا الأمر عبر تسديدة مرت بجوار المرمى (ق4)، وبرغم من الخطورة التي صنعها إلا أن الفريق افتقد الى اللمسة الأخيرة، حيث أهدر العديد من الفرص قبل الوصول الى مرمى الحارس الغيني موسى كامارا، وسدد الليبي مؤيد اللافي المنفرد كة بالعرض لم يجد من يتابعها في الشباك (ق17).

وأشرك المدرب التونسي للوداد فوزي البنزرتي التنزاني سيمون مسوفا وزهير المترجي بدلاً من أوناجم واللافي في محاولة لتفعيل الجبهة الهجومية، إلا أن التسرع كان الأمر السلبي في الفريق، وانفرد مسوفا وحاول أن يخدع كامارا لكن الأخير أدرك الكرة وأمسكها بصعوبة (ق74)، ومرت رأسية الكعبي فوق المرمى (ق76).

تأهل بالعلامة الكاملة

وفي بريتوريا، حقق ماميلودي صنداونز فوزه الرابع توالياً ليضمن تأهله كمتصدر للمجموعة الى دور الثمانية، بعدما جدد فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي 1-صفر ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وسيطر الفريق الأصفر على اللقاء، لكن المرتدات السريعة للفريق الكونغولي كانت في غاية الخطورة. وتمكن ليبوهانغ مابوي من استغلال تمريرة سيرينو ليسدد كرة متقنة في شباك مازيمبي مسجلاً هدف اللقاء الوحيد (ق28).

وفي المجموعة عينها، خرج الهلال السوداني وضيفه شباب بلوزداد الجزائري بتعادل مخيب لكليهما 0-0، الأمر الذي أبقى الصراع على البطاقة الثانية في المجموعة الى الجولة الأخيرة مع مازيمبي.

ويتصدر ماميلودي برصيد 12 نقطة أمام الهلال بثلاث نقاط الذي يتفوق بفارق الأهداف عن بلوزداد، ومازيمبي رابعا بنقطتين.

حامل اللقب صحّح مساره

وصحّح الأهلي المصري أوضاعه بفوز ساحق على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي 3-صفر ضمن المجموعة الأولى.

ورفع الأهلي رصيده الى 7 نقاط في المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني الذي يملك 10 نقاط بفوزه على المريخ السوادني بثلاثية نظيفة الثلاثاء ايضا، فيما حلّ فيتا كلوب ثالثا بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط ويتذيل المريخ جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

والفوز هو الأول للأهلي في مباراة يخوضها ضد احد فرق الكونغو الديموقراطية خارج ملعبه، ملحقا بمنافسه أقسى خسارة له على ارضه في تاريخ مشاركاته في دوري الابطال.

وافتتح الاهلي التسجيل عن هدف مبكر محمد شريف بعدما تلقى تمريرة مروان محسن خلف الدفاع سددها من فوق الحارس سيمون أوموسولا (ق6). واصل لاعبو الاهلي اندفاعهم الهجومي واهدر افشه فرصة هدف مؤكد بتسديدة علت العارضة من داخل منطقة الجزاء، كما اهدر مروان محسن المنفرد فرصة اضافة الهدف الثاني بعدما سدد في يد الحارس المتقدم من مرماه (ق15).

ومن هجمة مرتدة، تلقى افشه تمريرة اجايي خلف الدفاع سددها إلى يمين سيمون أوموسولا اصطدمت بالقائم الايمن وسكنت الشباك (ق19).

اندفع لاعبو فيتا كلوب بكامل خطوطهم نحو الهجوم الضاغط سعيا للتعويض، ومن هجمة منظّمة سدّد عبيد مايامبا موكوكياني كرة ارتدت من القائم الايمن لمرمى الشناوي (38)، ثم اصطدمت تسديدة اميست لوزولو بالعارضة وشتتها دفاع الأهلي (ق50).

ومن هجمة مرتدة منظمة مرر البديل الكونغولي والتر بواليا عرضية لطاهر محمد طاهر سددها إلى يمين أوموسولا محرزا الهدف الثالث للأهلي (ق78).

تلاعب بنتائج كورونا

واستغل سيمبا التنزاني الغيابات الكثيرة لدى ضيفه المريخ السوداني ليجهز على آماله في بلوغ ربع النهائي بفوزه عليه 3-صفر في دار السلام ضمن المجموعة الأولى ايضا.

ولعب الفريق السوداني بغياب 8 لاعبين هم رمضان عجب، خميس بخيت، بكري المدينة، سيف الدين بخيت، عبد الرحمن حسن، عماد عبد المنعم، النيجيري توني ادجومارييغوي، وتاج الدين يعقوب.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر "تلاعب نادي سيمبا التنزاني بنتائج فحص كورونا حيث تسلمت بعثة المريخ 33 نتيجة فحص من مجموع 41 وقد تم إسقاط ثمانية لاعبين في نتيجة فحص كورونا التي خضعت لها بعثة المريخ بتنزانيا، وقد قرر النادي تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الأفريقي".

وافتتح الموزمبيقي لويس ميكيسون التسجيل لأصحاب الأرض مستغلاً البطء في الدفاع السوداني في تشتيت الكرة (ق18)، وأضاف محمد الحسيني الهدف الثاني بتسديدة قوية خدت الحارس منجد أبوزيد إثر تمريرة من الغاني برنارد موريسون (ق38).

وواصل سيمبا ضغطه في الشوط الثاني، واحتاج الى خمس دقائق ليعزز تقدمه عندما أرسل ميكيسون كرة عرضية الى داخل المنطقة روضها الكونغولي الديمقراطي كريس موغالو على صدره وأطلقها في الشباك السودانية (ق50).

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