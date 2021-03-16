برشلونة يقترب من ضم نجم وسط ليفربول لصفوفه

المصدر: وكالات

اقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم نجم وسط ليفربول الإنجليزي الهولندي جورجينو فينالدوم المتوقع انضمامه لصفوف البرسا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن فينالدوم سيصبح لاعبا في برشلونة في الموسم المقبل، وبات على مقربة من التوقيع مع الفريق الكتالوني بنسبة 95%.

وتشير التقارير إلى أن فينالدوم سينضم للفريق الكتالوني في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وأصبح اللاعب الهولندي أولوية لمواطنه رونالد كومان، الذي يمني النفس برؤية فينالدوم بقميص "البلوغرانا" لترميم خط وسط الفريق، للمنافسة على كل الألقاب الممكنة بداية من الموسم القادم.

وكان فينالدوم قد أكد بنفسه في تصريحات صحفية مطلع الأسبوع الماضي، أنه لا يوجد شيء جديد بخصوص مستقبله، ووفقا لمصادر قريبة من اللاعب فإنه يريد الانضمام إلى صفوف الفريق الإسباني لتحقيق حلمه منذ أن كان طفلا صغيرا.

وشارك فينالدوم، البالغ من العمر 30 عاما، في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز رفقة ليفربول في الموسم الجاري، وسجل هدفين، ولعب سبع مباريات في دوري الأبطال، ومباراتين ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي.

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