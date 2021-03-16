ليختشتاينر يتحول إلى صناعة الساعات بعد اعتزال الكرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قرر السويسري ستيفان ليختشتاينر، مدافع أرسنال ويوفنتوس السابق، تغيير مجال العمل بعد التقاعد، وبدأ في التدرب على صناعة وتصميم الساعات.

وبدأ ليختشتاينر «37 سنة»، والذي شارك في 108 مباريات مع المنتخب السويسري، فترة تدريب تصل إلى ستة أشهر، في شركة موريس دي مورياك في زيورخ، وقال: «أريد أن أفعل شيئاً مثمراً».

ويأمل ليختشتاينر، في صنع ساعة واحدة وبيعها خلال فترة تدريبه الحالية، وتخصيص العائد منها للأعمال الخيرية، وقال: «إذا كنت تعمل مصرفياً، فيمكنك فعل ذلك طوال حياتك، ولكن إذا كنت لاعب كرة قدم، فبمجرد بلوغك منتصف الثلاثينيات من العمر، فعليك أن تجد شيئاً آخر تفعله».

وأضاف، إنه لم يحدد بعد إذا كان سيصبح صانع ساعات بدوام كامل أم يعود إلى العمل الرياضي، وقال: «من وجهة نظري، العملين متشابهين، في كرة القدم، إذا لم يكن كل الفريق مثالياً، فلن تفوز، وفي الساعة، إذا لم يكن كل شيء في مكانه تماماً، فلن تعمل الساعة».

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