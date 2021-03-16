زوران يستقيل من تدريب دينامو بعد الحكم بسجنه 4 سنوات و8 أشهر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استقال الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين السابق، من تدريب دينامو زغرب، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر، ليضرب الارتباك تحضيرات دينامو لمباراته بالدوري الأوروبي ضد توتنهام بعد غد الخميس، بعد تلك الأنباء.

وأعلن النادي الكرواتي، أن ماميتش استقال فوراً من تدريب دينامو بعد تأكيد الحكم الصادر بحقه، كما كشف أن مدربه الجديد سيكون لاعب دينامو السابق دامير كرزنار.

فيما قال المدرب في بيان أصدره: «رغم إنني لا أشعر بالذنب، إلا أنني أستقيل كما قلت إنني سأفعل إذا تم تأكيد الحكم، وأتمنى كل التوفيق للنادي».

وأوضحت المحكمة العليا، أنه تم تخفيض ثلاثة أشهر من حكم محكمة بلدية أوسييك البلدي، وتخفيض عقوبة ميلان بيرنار، مسؤول الضرائب السابق، إلى ثلاث سنوات وشهرين بدلاً من أربع سنوات وشهرين.

فيما حكم بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف العام على زدرافكو ماميتش، شقيق زوران، المدير التنفيذي السابق لدينامو، والموجود حاليا في البوسنة، لاختلاس 116 مليون كونا «13.4 مليون جنيه إسترليني» من نادي دينامو، وبالسجن ثلاث سنوات على مدير دينامو السابق، دامير فربانوفيتش.

وأصدرت المحكمة حكمها، بعد إدانة المتهمين بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 12.2 مليون كونا «1.4 مليون جنيه إسترليني».

وكان زوران ماميتش، قد رحل عن تدريب العين عام 2019، بعد عامين حقق خلالهما إنجازات مهمة مع الفريق، وأبرزها ثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك وصافة كأس العالم للأندية.

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