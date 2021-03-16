هازارد والإصابات.. هناك شيء ما يحدث

المصدر: البيان الإلكتروني

يستضيف فريق ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء فريق أتالانتا الإيطالي في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في غياب نجمه البلجيكي إدين هازارد، الذي لم يخض الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمس الاثنين استعدادًا لمواجهة اليوم.

وعلق الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، على الإصابة الجديدة التي تعرض لها جناحه البلجيكي، قائلًا: «هناك شيء ما يحدث».

وبحسب صحيفة" آس"نقلًا عن مصادر لم تكشفها، فإن مدة غياب هازارد عن الملاعب لن تقل عن شهر، ما يعني غياب اللاعب عن المباريات الأربع المقبلة لفريقه.

ويعاني ريال مدريد من نقص في الأهداف، وبالتالي سيتعين على زيدان إيجاد خطة تمكنه من زيادة المعدل التهديفي للفريق بدون هازارد.

وسيستضيف ريال مدريد في الحادي عشر من شهر أبريل المقبل فريق برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني، ومن المحتمل بصورة كبيرة ألا يلحق هازارد بهذه المباراة.

وقال زيدان في تصريحاته المتعلقة بإصابة هازارد: «لم يسبق أن عانى من هذا الكم من الإصابات في مسيرته».

ولعب هازارد سبعة مواسم مع فريق تشيلسي الإنجليزي غاب خلالها عن 20 مباراة فقط بسبب مشكلات بدنية، 3 مباريات منها في موسم 2018-2019، بينما لم يغب عن أية مباراة طوال موسم 2017-2018.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد في صيف العام 2019؛ أي إن هذا هو موسمه الثاني بقميص حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وفي موسم ونصف فقط لـ هازارد مع ريال مدريد غاب عن 54 مباراة، بالإضافة إلى مباراة أتالانتا المقبلة، ما يعني غيابه بشكلٍ مؤكد عن 55 مباراة، هذا في موسم ونصف فقط.

وعانى هازارد حتى الآن من 10 إصابات، جعلته يغيب عن الفريق لمدة 320 يومًا، بالإضافة إلى مدة غيابه بسبب العزل المنزلي بعد إصابته بـ فيروس كورونا، وكذلك مدة الثلاثين يومًا الأخرى الذي سيغيبها بسبب إصابته الأخيرة.

وفي موسم ونصف لعب هازارد مع ريال مدريد 2191 دقيقة من أصل 7890 دقيقة، ما يعادل 27% من إجمالي الدقائق الممكنة.

أما خلال فترته مع فريق تشيلسي التي استمرت لمدة سبعة مواسم فلعب ما نسبته 73.8% من إجمالي الدقائق.

وطالب زيدان في أكثر من مناسبة بضرورة التحلي بالصبر مع هازارد ومنحه فرصة للتعافي بصورة كاملة، ومع ذلك كلما تعافى اللاعب يُصاب من جديد.

وأما على مستوى الأرقام، فشارك هازارد هذا الموسم في 13 مباراة سجل خلالها 3 أهداف فقط، كان آخرها في مباراة ألافيس التي أُقيمت في 23 يناير الماضي، وقدم في تلك المباراة أفضل أداء له هذا الموسم.

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