برشلونة يرتب صفوفه بصفقات نارية

المصدر: البيان الإلكتروني

يسعى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لإعادة بناء الفريق من جديد استعدادا للموسم القادم.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن لابورتا يعمل على ترتيب صفوف النادي الكتالوني، ومن أولوياته إقناع النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة ومواصلة مسيرته.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن لا بورتا، يريد تقديم مشروع رياضي ناجح لميسي، وهو يعمل بالفعل على تجميع تشكيلة أساسية قوية.

ورجحت أن يبرم برشلونة 4 صفقات مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع لاعب خط وسط نادي ليفربول، الهولندي جورجينيو فينالدوم، ومواطنه ممفيس ديباي، مهاجم نادي ليون الفرنسي، والإسباني إيريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي، وزميله في الفريق، المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

ويتوقع أن تكون التشكيلة الأساسية لبرشلونة في الموسم المقبل على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

في مركز الظهير الأيمن: سيرجينو ديست

في قلب الدفاع: جيرارد بيكيه - إيريك غارسيا/رونالد أراوخو

في مركز الظهير الأيسر: جوردي ألبا

في خط الوسط: فرينكي دي يونع، بيدري/ فينالدوم، أنسو فاتو - عثمان ديمبيلي

في خط الهجوم: ليونيل ميسي - ممفيس ديباي/سيرجيو أغويرو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز