شاهد.. هدف استعراضي عالمي في البريميرليغ

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل نجم توتنهام الأرجنتيني إيريك لاميلا هدفا رائعا على طريقة "رابونا" في شباك المضيف أرسنال أمس الأحد، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستلم لاميلا الكرة داخل منطقة الجزاء وقام بتسديدها على طريقة "رابونا" الاستعراضية مغالطا الدفاع والحارس على حد سواء، لتعانق كرته الشباك على يسار حارس "المدفعجية".

ويشتهر لاميلا بأنه من بين العديد من اللاعبين الذين يستخدمون طريقة "رابونا" في تسديد الكرة أحيانا.

وسجل النجم الأرجنتيني العديد من الأهداف بهذه الطريقة خلال مسيرته أحدها في شباك أرسنال بالذات العام 2014.

والـ "رابونا" هي حركة في كرة القدم، يقوم فيها اللاعب بتسديد الكرة بإحدى قدميه من خلف قدم الارتكاز الأخرى.

ويرجع أصل تسمية هذه الحركة إلى العام 1948، عندما سجل الأرجنتيني ريكاردو إينفانتي هدفا بتسديد الكرة بإحدى قدميه من خلف قدم الارتكاز، في مباراة بين الفريقين الأرجنتينين إستوديانتس وروساريو سنترال، وفق "روسيا اليوم" .

ونشرت صحيفة " El Gráfico"، بعد ذلك، صورة على غلافها للاعب ريكاردو إينفانتي، مرتديا الزي المدرسي، مع عبارة "El Infante que se hizo la rabona" أي "إنفانتي يهرب من المدرسة"، كلمة رابونا بالإسبانية تعني الهروب من المدرسة.

ومنذ ذلك الحين، باتت هذه التسديدة تعرف بـ "رابونا" وعادة تستخدم في الوضع الحرج، وتكون مجدية في أغلب الأحيان.

يذكر أن فرحة لاميلا بهدفه الرائع تعكرت بشكل كامل بعد طرده من المباراة لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة الـ76، وخسارة فريقه للمباراة بنتيجة 2-1، بعد أن قلب أصحاب الأرض الطاولة رأسا على عقب بتسجيلهم لهدفين عن طريق النرويجي مارتن أوديغارد والفرنسي ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء في الدقيقتين 44 و64 على التوالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز