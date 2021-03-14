مدرب العين: كل المباريات المتبقية نهائي كؤوس

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين أن فريقه سيخوض كل مباراة متبقية على اعتبار أنها نهائي كؤوس، وشدد على ضرورة القتال، والعمل الجيد في مواجهة بني ياس بعد غدٍ الثلاثاء، باستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، لأجل تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث، والتقدم في جدول الترتيب.

وقال: مباراتنا في مواجهة بني ياس صعبة، ولكن أعتقد إذا ما أظهرنا مهارتنا وقدراتنا ولعبنا بروح الفريق الواحد سنتمكن من الفوز، بيد أن فريقنا لم يجد متسعاً من الوقت للتحضير للمباراة، إذ إن الفارق الزمني الفاصل ما بين مباراة الوحدة بالجولة السابقة ومواجهة بني ياس ثلاثة أيام فقط، ولذلك كان التركيز على استشفاء اللاعبين، وتوفير الظروف المناسبة قبل المواجهة المرتقبة.

ثقة

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الفوز العريض الذي حققه العين على الوحدة كان مهماً ومنح اللاعبين جرعات من الثقة، مع الوضع بالاعتبار غياب 15 لاعباً عن الفريق، وقال: اللاعبون الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية أظهروا مهاراتهم الجيدة، واستحقوا الفرصة التي منحناها لهم، وأكدوا أننا إذا لعبنا كوننا فريقاً سنكون أقوى، وعلينا أن نستمر بهذا العمل المميز في المباريات الست المتبقية لنتقدم إلى الإمام.

تمنيات

وعبر مدرب العين عن تمنياته في أن يستعيد فريقه خدمات أي لاعب من اللاعبين، الذين غابوا أخيراً، لافتاً إلى أنهم ظلوا في كل أسبوع وعلى مدار هذا الموسم كاملاً يفقدون أحد اللاعبين، وهو ما يؤثر على استمرارية طريقة عملهم، حيث يعملون على تغيير تشكيلة اللاعبين وأسلوب لعب الفريق وقال: في حقيقة الأمر، وضعنا يختلف عن بني ياس، فهو فريق مستقر وثابت من حيث التشكيلة، وأداؤهم كان رائعاً هذا الموسم في كل أسبوع ربما يلجأ إلى تغيير لاعب واحد، وقد لا يغير في التشكيلة وهو عامل مهم في ثبات أسلوب لعب الفريق، وبني ياس فريق جيد ولاعبوه يتمتعون بإمكانات كبيرة، وهو ما يخدم مصلحة فريقهم.

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