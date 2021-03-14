برشلونة يتفق مع أغويرو في صفقة مجانية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكدت تقارير أن برشلونة لديه اتفاق، للتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، في صفقة انتقال مجانية، وافق عليها رئيس برشلونة الجديد، خوان لابورتا، ويمتد العقد المقترح مع اللاعب حتى 2023.

وينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني أغويرو، مع سيتي هذا الصيف، ما يعني إمكانية انتقاله إلى أي ناد في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

ووفقاً لصحيفة «آس»، السبب الوحيد لعدم توقيع العقد حتى الآن، أن لابورتا حسم الانتخابات منذ أيام قليلة، وأشارت الصحيفة إلى أن هيرنان ريغويرا وكيل أغويرو، عرض اللاعب صاحب الـ 97 مباراة دولية، على المرشحين الثلاثة للرئاسة لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريكسا، وأن لابورتا الوحيد، الذي اقتنع بالتعاقد مع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن صفقة أغويرو، قد تكون مشروطة ببقاء ميسي في النادي الإسباني، مشيرة إلى أن برشلونة سبق وتعاقد بالفعل مع لاعب وسط سيتي الواعد، إيريك غارسيا (20 عاماً)، بعقد مدته خمس سنوات، في صفقة انتقال مجانيّ.

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