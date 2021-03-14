56 % يؤيدون رحيل محمد صلاح عن ليفربول

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تباينت التقارير في الفترة الأخيرة، حول مستقبل النجم العربي محمد صلاح لاعب ليفربول، وتحدث البعض منها عن بقائه في صفوف «الريدز»، مع تمسك النادي الإنجليزي بـ«الفرعون المصري»، وطرح البعض، سيناريو الرحيل، إلى أحد الدوريات الكبرى مثل الإسباني أو الإيطالي.

«البيان» طرح تساؤلاً، حول مستقبل صلاح، وإمكانية رحيله عن ليفربول أو بقائه، وعبرت نسبة 56% من إجمالي المشاركين في التصويت، عن تأييدها لفكرة رحيله عن «الريدز»، وجاءت النسبة المساندة لرحيل اللاعب 52% عبر موقع «البيان» الإلكتروني، و60% عبر «تويتر»، فيما أكدت نسبة 44% من إجمالي المشاركين أن صلاح سيستمر مع ليفربول، وبنسبة 48% من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع «البيان» الإلكتروني، ونسبة 40% عبر «تويتر».

وأكد المصري حسن جعفر مدرب حراس المرمى السابق، أن الاحتراف بلا عاطفة، وبالتالي بقاء أو رحيل صلاح عن ليفربول، يخضع للكثير من العوامل، وقال: محمد صلاح يعيش حالة من التألق مع النادي الإنجليزي، والذي في المقابل، يمر بمرحلة من الانهيار، ولذلك لا أتوقع استمرار الوضع الحالي لليفربول طويلاً، وأتمنى بقاء صلاح مع «الريدز»، لأن لديه شعبية كبيرة. وأضاف: أتمنى أن يكون هناك عرض حقيقي من برشلونة، لأن النادي الإسباني ممكن أن يساهم في تطور مستوى صلاح أكثر، بما يملكه من أسماء نجوم كبار سوف تساعد صلاح كثيراً على المزيد من التألق.

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