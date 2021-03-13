سواريز يقترب من قائمة عظماء الكرة الأوروبية

المصدر: البيان الإلكتروني

اقترب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريز من الدخول إلى قائمة عظماء الكرة الأوروبية، ويمتلك المهاجم الأوروجوياني رصيد 499 هدفاً في مسيرته القوية التي ارتدى خلالها قمصان 6 أندية إضافة إلى منتخب بلاده، وفقاً لليوم السابع.

وبدأ سواريز مسيرته الكروية بين صفوف فريق ناسيونال دى مونتيفيديو الأوروجوياني، قبل الانتقال لتحقيق النقلة الكبيرة في أوروبا بين صفوف جروننجن الهولندي، ثم بعد ذلك أياكس ثم ليفربول ومنه إلى برشلونة وأخيرًا أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن لويس يواصل تحقيق الأرقام القياسية في مسيرته وبات على بُعد هدف وحيد للوصول للهدف الـ 500.

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