تعرف على سبب سخرية لاعبي ليفربول من محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض النجم المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح للسخرية من زملائه داخل غرفة تبديل الملابس عقب مواجهة "الريدز" بتشيلسي في الأسبوع الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والتي خسرها ليفربول بهدف نظيف.

وسبب السخرية التي تعرض لها محمد صلاح وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، التغريدة التي نشرها وكيل أعماله رامي عباس عقب استبدال النجم المصري في لقاء تشيلسي حيث وضع نقطة في تغريدة على حسابه على تويتر.

وطالب لاعبو ليفربول وفقا لروسيا اليوم، النجم المصري بتفسير تغريدة وكيله والهدف منها، كما أطلقوا بعض النكات اللطيفة عقب أيام من هذه الواقعة.

وشهدت المباراة خروج النجم المصري محمد صلاح، من المباراة غاضبا عند استبداله في الدقيقة 62، وحلول دييغو غوتا بديلا عنه.

ودارت التكهنات عقب تغريدة وكيل أعمال النجم المصري بقرب رحيله عن صفوف "الريدز".

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