زينيت يوفر لقاح «كوفيد-19» لجماهيره قبل مبارياته

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي زينيت سانت بطرسبرغ، عن توفير لقاح سبوتنيك للوقاية من جائحة «كوفيد-19»، لمشجعيه قبل مباراته مع ضيفه أخمات غروزني مساء اليوم السبت، في الجولة 22 من الدوري الروسي لكرة القدم.

وأشار النادي إلى أن اللقاح الذي وجد أن معدل فعاليته يزيد عن 91% للوقاية من فيروس كورونا، سيتم توفيره للمشجعين الذين يحضرون مباريات زينيت المقبلة على أرضه خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري 2020-2021، بداية من مباراة اليوم.

وأوضح النادي الروسي في بيان أصدره لجماهيره، أن اللقاح سيكون متاحاً لجميع الحضور في المباراة من الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مع ضرورة مراجعة طبيب مختص للحصول على الموافقة قبل التطعيم.

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