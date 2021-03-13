دور مهم منتظر لزوجتي ميسي وفابريغاس في مستقبل النجمين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ينتظر الجميع إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه زوجتا ليونيل ميسي وسيسك فابريغاس، في إقناعهما بإنهاء مسيرتهما المهنية، ليعودا للاجتماع معاً من خلال الدوري الأمريكي الموسم المقبل.

ويلعب الإسباني فابريغاس حالياً في موناكو الفرنسي، ويمتد عقده حتى ديسمبر 2022، لكنه يأمل في لم شمله مع صديقه المقرب ميسي في مغامرة أخيرة قبل إعلان الاعتزال.

ووفقاً لتقارير إعلامية أمريكية، يمكن للإثنين التوجه عبر المحيط الأطلسي معاً، كونهما صديقين مقربين، وبحسب ما ورد سيكون لزوجتيهما دور مهم في تحديد وجهتيهما المقبلتين.

وأشارت صحيفة «ماركا»، إلى أن الثنائي الذي سبق ولعبا معاً في برشلونة، كان بينهما تفاهم كبير على أرض الملعب وأصبحا قريبين خارج الملعب كذلك، وتربطهما صداقة عائلية.

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