كلب حراسة بـ 40 ألف استرليني لحماية عائلة ووكر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اشترى كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، كلب حراسة متخصص، مقابل 40 ألف جنيه استرليني، بعد تحذيرات للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز المقيمين في شمال غرب إنجلترا، من أنهم معرضون لخطر متزايد يتمثل في استهدافهم من قبل المجرمين.

ويأتي ذلك في أعقاب السرقة المسلحة المرعبة، والتي تعرض لها حارس مرمى إيفرتون، روبن أولسن، هذا الأسبوع، بعدما تم اقتحام أرجاء المنزل من قبل «بلطجية ملثمين»، وأجبروه على تسليم أشياء من بينها ساعة فاخرة.

ودفع ووكر، 40 ألف جنيه استرليني مقابل كلب الحراسة من دوبيرمان، ويدعى أبولو، وفقاً لصحيفة «ذا صن»، والتي أشارت إلى أن اللاعب مصمم على حماية أسرته بأي ثمن.

وتبع ووكر، زميله في الفريق رحيم سترلينغ، ومهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، بشراء كلب حراسة من إحدى الشركات المتخصصة.

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