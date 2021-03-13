موتسيبي رئيساً جديداً لـ «كاف» باتفاق جنتلمان

المصدر: الرباط - أ ف ب

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في اجتماعها أمس بالرباط، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيساً جديداً للاتحاد بالتزكية خلفاً للملغاشي أحمد أحمد.

وجاء الاختيار بالتصفيق لانسحاب المنافسين الثلاثة إثر الاتفاق الجنتلمان الذي عقده إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، معهم وهم جاك أنوما «كوت ديفوار»، أغوستان سنغور «السنغال» وأحمد ولد يحيى «موريتانيا» ويقضي الاتفاق باختيار الأول لمنصب مستشار الرئيس والأخيرين لمنصبي نائبي الرئيس.

وأعرب موتسيبي في كلمة مقتضبة عقب تزكيته عن شكره وامتنانه لاختياره لهذا المنصب الذي وصفه بالتشريف الكبير، وقال: أشكر إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) وتشجيعاته للعمل في إطار الوحدة، حيث لن نرفع التحديات التي تواجهنا إلا إذا كنا موحدين.

ويعد موتسيبي أول جنوب أفريقي يرأس «كاف»، بعد رئيسين من كل من مصر والسودان ورئيس من إثيوبيا والكاميرون ومدغشقر.

وبرز اسم موتسيبي من خلال رئاسته نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، بطل القارة في 2016، وهو أحد أكبر رجال الأعمال في جنوب أفريقيا.

من ناحية أخرى اختارت الجمعية العمومية 4 من ممثليها في مجلس «فيفا» بالتزكية هم المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة والمالي ماموتو توري والبينيني مارتن دوشاكوس.

وأكد إنفانتينو خلال افتتاحه الجمعية العمومية على أهمية «الوحدة» وقيمة روح الفريق، وقال: لديكم جميعاً الرؤية نفسها، والآن يجب رفع مستوى كرة القدم الأفريقية إلى العالمية بتعاون مع «فيفا».

وأضاف: عملنا الكثير معاً خلال السنوات الأخيرة، ضاعفنا خمس مرات استثماراتنا في إطار التضامن، وطورنا أكثر من 300 مشروع خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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