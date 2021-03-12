بشرى سارة لمحبي ليفربول.. هذا مصير محمد صلاح مع الريدز

المصدر: البيان الإلكتروني

زفت وسائل إعلام بريطانية بشرى لمحبي ليفربول حيث كشفت عن مستقبل النجم المصري في صفوف الفريق محمد صلاح.

ونفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في عددها الصادر اليوم عدم وجود أي نية لدى إدارة ليفربول للتخلي عن النجم المصري بالرغم من انفتاحها لبيع عدد من نجوم الفريق هذا الصيف لكن "الفرعون المصري" ليس منهم.

وذهبت الصحيفة وفقاً لروسيا اليوم إلى أن محمد صلاح سيكون أحد الدعائم القوية للفريق في مشروعه الجديد الذي سيشهد صفقات قوية ستدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت أنباء قد ترددت في وقت سابق عن مغادرة محمد صلاح ليفربول.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد عن مطارديه البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير واللذين يتشاركان الوصافة برصيد 16 هدفا لكل منهما.

وهنأ ليفربول نجمه المصري محمد صلاح صباح اليوم ببلوغه المرتبة 13 في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول بعد أن رفع رصيده من الأهداف إلى 119 هدفا، في 191 مباراة بقميص ليفربول.

وبات محمد صلاح قريباً من بلوغ المركز العاشر إذا ما تمكن من تسجيل 11 هدفاً أخرى بقميص الريدز، وهو المركز الذي يحتله حالياً سام رايبولد برصيد 130 هدفا.

وغرد ليفربول على حسابه الرسمي:" الملك المصري في المرتبة الـ 13 بين هدافي الريدز عبر التاريخ".

ونجح محمد صلاح في زيارة شباك لايبزيج في منافسات دوري أبطال أوروبا ليرتقي إلى المركز الـ13 في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول.

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