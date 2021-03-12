محمد صلاح في المرتبة الـ 13 بين هدافي الريدز عبر التاريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ نادي ليفربول نجمه المصري محمد صلاح ببلوغه المرتبة 13 في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول بعد أن رفع رصيده من الأهداف إلى 119 هدفا، في 191 مباراة بقميص ليفربول.

وبات محمد صلاح قريباً من بلوغ المركز العاشر إذا ما تمكن من تسجيل 11 هدفاً أخرى بقميص الريدز، وهو المركز الذي يحتله حالياً سام رايبولد برصيد 130 هدفا.

وغرد ليفربول على حسابه الرسمي:" الملك المصري في المرتبة الـ 13 بين هدافي الريدز عبر التاريخ".

ونجح محمد صلاح في زيارة شباك لايبزيج في منافسات دوري أبطال أوروبا ليرتقي إلى المركز الـ13 في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول التي تضم:

1- أيان راش - 346 هدفا.

2- روجر هانت - 285 هدفا.

3- جوردون هودسون - 241 هدفا.

4- بيلي ليدل - 228 هدفا.

5- ستيفن جيرارد - 186 هدفا.

6- روبي فاولر - 183 هدفا.

7- كيني دالجليش - 172 هدفا.

8- مايكل أوين - 158 هدفا.

9- هاري شامبيرس - 151 هدفا.

10- سام رايبولد - 130 هدفا.

11- جاك باركنسون - 128 هدفا.

12- ديك فورشاو - 123 هدفا.

13- محمد صلاح - 119 هدفا*.

14- يان سانت جون - 118 هدفا.

15- جاك بالمر - 110 هدفا.

16- جون بارنس - 108 هدفا.

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