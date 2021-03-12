«دايت» لوكاكو يحوله إلى الأفضل في إيطاليا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يعيش روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان، أفضل موسم في حياته المهنية، ويعتقد البلجيكي أن هذا يرجع إلى «الدايت» النظام الغذائي المتوسط الذي يتكون من السلطة والأسماك والدجاج والمعكرونة.

واعترف اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، بأنه كان يعاني من تضارب في الوزن ما بين الزيادة والنقصان أثناء وجوده في مانشستر يونايتد، لكن لم تعد هناك مخاوف من هذا القبيل، لأن مشواره الكروي يزدهر حالياً مع انتر ميلان.

وكشف اللاعب أن أحد خبراء التغذية أخبره أن جهازه الهضمي «توقف» عن العمل في ملعب أولد ترافورد، ولكن عند وصوله إلى ميلان، تم تقديم خطة نظام غذائي للأطعمة، وتم اختيارها بعناية له من قبل الطاقم الطبي للنادي.

ويعتقد لوكاكو، أن اتباع نظام غذائي متوسط، نقله إلى «مستوى آخر» في النادي الإيطالي.

وسجل لوكاكو 18 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وحده هذا الموسم، مما ساعد انتر ميلان، على تحقيق لقب الدوري الأول منذ عقد من الزمن، وعزا نجاحه إلى تحسن لياقته البدنية.

ويشعر المهاجم أيضاً، أن النظام الغذائي، والذي يمكنه من رؤيته يأكل طبقين من المعكرونة في يوم المباراة، حسن من قدرته على التحمل وجعلته أسرع، وقال لوكاكو لقناة «سكاي سبورت» إيطاليا: «منذ أن انضممت إلى انتر ميلان، غيرت نظامي الغذائي، ويمكنني القول إنني لم أشعر أبداً بمثل هذه القوة من قبل».

ويتكون نظام المهاجم الغذائي من السلطات على الغداء، والكثير من صدور الدجاج، ومعكرونة الشيراتاكي، وأوضح: «أنا لا أغير طريقتي في الأكل كثيراً، لأن الطريقة التي نلعب بها يجب أن تكون لدينا بنية بدنية قوية جداً».

وعندما وصل لوكاكو لأول مرة إلى النادي الإيطالي، قام باستبعاد البطاطس والطعام المقلي والكحول من وجباته، وخفت الطبيعة الصارمة للنظام الغذائي إلى حد ما منذ ذلك الحين، ولكنها لم تضر بالأداء على أرض الملعب.

وتابع: «أحب الكربوهيدرات والبطاطس والبطاطا الحلوة والأرز الأسمر، لكنني لا أتناول الكثير من المعكرونة، وأنا شغوف بالمطبخ الإيطالي، حتى لو لم أكن قادراً على تناول أطباقه، وأنا أستهلك الكثير من الكربوهيدرات بعد المباريات، وفي معظم الأوقات أتناول علبتين من جنوكتشي، ويعتمد ذلك على ما أعده الشيف».

ولعب أنطونيو كونتي مدرب انتر ميلان، دوراً رئيسياً في خطط النظام الغذائي للاعبين، على الرغم من عدم دعم جميع نصائحه من قبل خبراء التغذية، حيث حث اللاعبين على تناول لحم البقر المملح المجفف بالهواء، لكن خبراء التغذية في النادي جعلوا النظام الغذائي المفروض على اللاعبين أكثر ثراءً.

وتعتبر السلطة والسمك والدجاج ومعكرونة الشيراتاكي، من الأطعمة الرئيسية للمهاجم الإيطالي، وفق نظام غذائي محدد للغاية، وهو نظام غذائي قادر على تحسين كتلة عضلاته وسرعته وقدرته على التحمل.

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