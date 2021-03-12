الزمالك المصري يعلن رحيل مدربه البرتغالي باتشيكو

المصدر: د ب ا

أعلن نادي الزمالك المصري أمس الخميس رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد ستة أشهر قضاها مع الفريق الأبيض.

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، قرر الزمالك "توجيه الشكر لباتشيكو وجهازه المعاون على الفترة التي تولى خلالها تدريب الفريق وتمنت له اللجنة المكلفة بإدارة النادي كل النجاح والتوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة المقبلة".

وكان باتشيكو قد تولى تدريب الزمالك في ولاية ثانية بدأت منذ سبتمبر الماضي بعد الرحيل المفاجئ للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق، الذي يبدو أقرب المرشحين لخلافة المدرب البرتغالي الآن.

وأخفق باتشيكو في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، عقب خسارته المباراة النهائية للمسابقة القارية أمام الغريم التقليدي الأهلي، كما عجز عن الاحتفاظ بلقب كأس مصر، بعد خروج الفريق أمام طلائع الجيش في الدور قبل النهائي للمسابقة.

بينما يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه الغريم التقليدي الأهلي، الذي خاض 11 لقاء فقط، فإن وضع الفريق بالنسخة الحالية لدوري الأبطال يبدو صعبا نسبيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في البطولة، برصيد نقطتين، حيث يبتعد بفارق خمس نقاط خلف الترجي التونسي (المتصدر)، قبل لقاء الفريقين يوم الثلاثاء القادم في العاصمة المصرية القاهرة بالجولة الرابعة في المجموعة، كما يتأخر الفريق أيضا بفارق ثلاث نقاط خلف عن مولودية الجزائر، صاحب المركز الثاني، علما بأن متصدر المجموعة ووصيفه سوف يتأهلان للأدوار الإقصائية في البطولة.

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