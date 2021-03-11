محمد صلاح يتفوق على لاعبي الدوري الإنجليزي في كل المسابقات

المصدر: البيان الإلكتروني

فرض المحترف المصري في صفوف "ليفربول" الإنجليزي تفوقه على كافة لاعبي الدوري الإنجليزي بعد هدفه الأخير في مرمى لايبزيغ 2-0 أمس، في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشارت شبكة إحصائيات "أوبتا"، إلى أن محمد صلاح تصدر ترتيب هداف لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في كافة المسابقات، برصيد 25 هدفا، وفقاً لروسيا اليوم.

وفاز النجم المصري بجائزة أفضل هدف عن شهر فبراير الماضي قبل يومين، وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وحصد صلاح الجائزة عن هدفه في شباك ليستر سيتي.

وأعلن حساب ليفربول الرسمي على "تويتر" فوز صلاح:" ما لها غير الملك! للمرة السادسة على التوالي.. هدف صلاح أمام ليستر سيتي يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول".

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الذي جاء كالتالي:

1. محمد صلاح- 17

2. برونو فيرنانيدز- 16

3. هاري كين- 16

4. باتريك بامفورد- 13

4. دومينيك كالفيرت ليوين- 13

4. سون هيونج مين- 13

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