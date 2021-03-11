كومان: فشلنا في تحقيق "ريمونتادا" وتطور برشلونة سيغري ميسي بالبقاء

المصدر: البيان الإلكتروني

حالة من الحزن سيطرت على الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، بعد وداع فريقه دوري أبطال أوروبا، عقب التعادل (1-1) أمام باريس سان جيرمان، في إياب ثمن النهائي.

وأكد كومان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا " أن برشلونة نجح في السيطرة على الشوط الأول واستحق فريقه نتيجة 2-1 عطفاً على الآداء في الحصة الأولى.

وقال:" لقد بذلنا جهداً جيداً وافتقدنا إلى الحظ وضاعت منا العديد من الفرص التي لم نحسن استغلالها وتألق حارس مرماهم بشكل لافت.

وفي تعليقه على إهدار ميسي لركلة الجزاء، قال:" أمور عادية قد تحدث كما أن الركلة لم تكن مفتاح الفوز بالمباراة لكنها لحظة مهمة بلا شك، وما يهمنا هو آداء الفريق ككل".

وأضاف كومان:" ميسي يشعر بأن الفريق يتطور خصوصاً بعد ضم العناصر الشابة وهذا النهج لن يدع له حجة للرحيل.

وتابع:" أنا سعيد بآداء الفريق وبالروح التي أبدوها منذ البداية وحتى الثواني الأخيرة، لذا أرى أننا كنا نستحق نتيجة أفضل، كنا نريد تحقيق "ريمونتادا" لكن عدم استغلال الفرص أمام مرمى الخصم لم يؤهلنا لذلك بعكس الفريق المنافس الذي احسن استغلال الفرص التي اتيحت أمامه.





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