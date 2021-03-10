محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف مع ليفربول للمرة السادسة على التوالي

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز النجم المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بجائزة أفضل هدف عن شهر فبراير الماضي، وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وحصد صلاح الجائزة عن هدفه في شباك ليستر سيتي.

وأعلن حساب ليفربول الرسمي على "تويتر" فوز صلاح:" ما لها غير الملك! للمرة السادسة على التوالي.. هدف صلاح أمام ليستر سيتي يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول".

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الذي جاء كالتالي:

1. محمد صلاح- 17

2. برونو فيرنانيدز- 16

3. هاري كين- 16

4. باتريك بامفورد- 13

4. دومينيك كالفيرت ليوين- 13

4. سون هيونج مين- 13

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