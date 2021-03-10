لابورتا يبدأ التحرك لضمان بقاء ميسي ويتقدم بعرض رسمي لضم أجويرو

المصدر: البيان الإلكتروني

تحركات سريعة يبذلها خوان لابورتا الرئيس القديم الجديد لنادي برشلونة الإسباني بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، لاسترضاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث سبق وأن وعد ببذل كل الجهود لبقاء ميسي ضمن صفوف البرسا.

وأشارت شبكة شبكة "tyc sports" العالمية إلى أن نادي برشلونة تقدم بعرض رسمي لضم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد المهاجم الأرجنتيني أحد أقرب أصدقاء ميسي ووجوده للعب بجوار الأخير قد يمنح البرغوث فرصة لمراجعة نفسه قبل مغادرة النادي والعدول عن قراره والبقاء مع البرسا.

وأبدى خوان لابورتا، الذي فاز بفارق كبير في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي تفاؤله ببقاء ميسي (33 عاما) في النادي الكتالوني.

وقال في "كلمة النصر" بعد تحقيق الفوز: "اليوم تمر 20 سنة منذ بدأ ولد اسمه ميسي مسيرته مع فريق 12 و13 عاما. رؤية أفضل لاعب في العالم وهو يصوت برفقة ابنه نموذج لما قلناه".

وأضاف: "ليو يحب برشلونة. أفضل لاعب في العالم يحب برشلونة. نأمل أن نساعده على البقاء في برشلونة. هذا ما نريده".

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