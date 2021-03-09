طلب وحيد لمبابي للبقاء من سان جرمان

المصدر: البيان الإلكتروني

شرطو وحيد وضعه الفرنسي كليان مبابي لتجديد عقده مع باريس سان جرمان وفقاً لوسائل علام بريطانية، والتي أشارت إلى أن مبابي طلب نفس راتب زميله نيمار البالغ 35 مليون يورو سنوياً كشرط للبقاء مع الفريق.

وكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النادي الفرنسي سيطلب الحصول على 200 مليون يورو، للموافقة على بيع اللاعب حال عدم تجديد تعاقده.

وكيليان مبابي هو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الهجوم مع نادي باريس سان جرمان في الدوري الفرنسي ومنتخب فرنسا لكرة القدم. يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو معروف بدقة الإنهاء، والمراوغة، والقوة، والسرعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز