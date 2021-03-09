تمديد عقد ميسي أهم الملفات أمام لابورتا في برشلونة

المصدر: (برشلونة - أ ف ب)

استعاد جوان لابورتا «58 عاماً» الرئيس المنتخب لنادي برشلونة، منصباً تركه قبل 11 عاماً، عندما قاد «إعادة الإعمار» بالنادي الكاتالوني، وستكون مهمته الأساسية حالياً تمديد عقد النجم الأرجنتيني ميسي الذي ينتهي في 30 يونيو، بجانب حل أزمة الفريق الذي لم يحقق أي لقب منذ أبريل 2019، ويواجه الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتولى لابورتا رئاسة النادي بين 2003 و2010 ويعد مهندس التشكيلة الرائعة في حقبة المدرب السابق غوارديولا، وحقق برشلونة في عهده 12 لقباً، بينها اثنان في دوري أبطال أوروبا (2006 و2009)، وأربعة في الليغا (2005 و2006 و2009 و2010)، كما ارتفعت ميزانية النادي تحت ولايته من 170 إلى 455 ملايين يورو.

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