صلاح خليفة بنزيمة في ريال مدريد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت تقارير، عن نية النجم المصري محمد صلاح، الرحيل عن فريقه ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم شعور اللاعب بالارتياح في الفترة الأخيرة، مع تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي، وحددت التقارير وجهته بخلافة كريم بنزيمة في ريال مدريد.

ويمر ليفربول في الفترة الأخيرة، بمرحلة من الانهيار ظهرت بشكل واضح في نتائجه الكارثية في الدوري، وتعرض حامل اللقب لخسائر متتالية في مبارياته الأخيرة، حتى باتت آماله في التواجد ضمن المربع الذهبي للبطولة، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، محل شك كبير.

ويملك ليفربول حالياً 43 نقطة، ويقبع بها في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، ورغم هذا التراجع، ما زال محمد صلاح يتربع على قمة جدول هدافي البطولة برصيد 17 هدفاً، بفارق هدف واحد عن صاحبي المركز الثاني هاري كين مهاجم توتنهام، وبرونو فيرنانديز صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد.

وأشارت صحيفة «آس»، إلى إشارة التقارير لكون النجم المصري مهاجم بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وروما وفيورنتينا الإيطاليين سابقاً، لا يشعر بالسعادة حالياً في ليفربول، خصوصاً بعدما قام يورغن كلوب بسحبه أخيراً وتغييره في المباراة اعتراضاً على مستواه الذي ظهر عليه.

وكشفت تقارير إنجليزية في الساعات الماضية عن أن محمد صلاح، اتخذ قراراً بالرحيل عن نادي ليفربول في الصيف المقبل، وأنه لديه بالفعل عرضاً من أحد الأندية وقد حدد الوجهة التي سينتقل إليها.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن ينتقل محمد صلاح، إلى الدوري الإسباني، في ظل مراقبة قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة للاعب المصري المتميز، ولكنهما قد يواجهان مشكلة في توفير المقابل المادي للحصول على توقيع اللاعب، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها الأندية الأوروبية في الفترة الحالية، نتيجة التأثير الكبير الذي تركه فيروس كورونا على الرياضة.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة «ديلي ستار»، نقلاً عن تقارير إسبانية أن فريق ريال مدريد سيكون الوجهة الأقرب للاعب المصري، في ظل بحث النادي الملكي عن مهاجم متميز وهدّاف لقيادة هجوم الفريق في الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يقترب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أن فرص النادي الإسباني في الحصول على كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند ستكون صعبة، ما يجعل المهاجم المصري خياراً جيداً أمامه.

ويأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على ولاء لاعبي فريقه بمن فيهم محمد صلاح للنادي الإنجليزي، وقال إنه لن يغادر أي لاعب النادي، حتى في حال عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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