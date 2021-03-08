رئيس برشلونة يدشن حقبته الرئاسية بالبحث عن ريمونتادا فرنسية

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

دشن رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الجديد، خوان لابورتا، حقبته الرئاسية بحضور مران الفريق الأول لكرة القدم، في إشارة واضحة منه لدعم ميسي ورفاقه قبل السفر إلى فرنسا لخوض مواجهة دوري الأبطال، لأجل تحقيق (ريمونتادا) تاريخية في مواجهة باريس سان جيرمان يستهل بها رئاسته لنادي برشلونة.

مفارقة عجيبة

ومن مفارقة الصدف في تاريخ 8 مارس 2017 حقق برشلونة الريمونتادا الشهيرة على باريس سان جيرمان بالفوز عليه 6-1 في ملعب كامب نو بإياب ثُمن نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة في حديقة الأمراء بالذهاب 4-0.

تكرار الريمونتادا

ويحل برشلونة ضيفاً على ملعب حديقة الأمراء، في مباراة الإياب بعد غد الأربعاء 10 مارس، بعدما انتهت مباراة الذهاب بـ(4-1) لصالح الفريق الفرنسي، وهو الأمر الذي يعتبر تحدياً كبيراً يستهل به رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الجديد، خوان لابورتا، حقبته الرئاسية.

تحديات عقد ميسي

وسيكون التحدي التالي لرئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الجديد، خوان لابورتا، هو الوفاء بعهده الانتخابي الذي أكده قبل الانتخابات بأنه سيجدد عقد أيقونة نادي برشلونة وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسى.

جلسة قريبة

وأبدى خوان لابورتا، سعادته الشديدة بعد الإعلان رسمياً عن فوزه في انتخابات رئاسة برشلونة، وقال رئيس برشلونة الجديد: «ميسي يحب البارسا، ونريده أن يبقى وبالأمس تلقيت رسائل من ليو وبيكيه وألبا، ميسي هنأني بالأمس، قريباً سيكون لدينا حديث هادئ وسنقرر المستقبل له وللنادي».

دعم انتخابي

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، قد أدلى بصوته، في مقر صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات النادي، ومنح صوته لخوان لابورتا، حيث يعد البرغوث من أشد مؤيديه للعودة لقيادة برشلونة.

تحذير فرنسي

وحذرت وسائل الإعلام الفرنسية نادي باريس سان جيرمان من الافراط في السعادة بالفوز الكبير على برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، خشية تكرار سيناريو الريمونتادا التاريخية.

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" أنه على الرغم من حقيقة صعوبة قلب النتيجة وتأهل برشلونة على حساب باريس سان جيرمان بعد الخسارة في الكامب نو 4/1 إلا أنه لا يوجد شيء مستحيل كما حدث في 2017.

ذكرى 2017

وتذكرت الصحيفة السيناريو بعد خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان 4/0 في حديقة الأمراء بذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال في 2017، والاحتفال بحسم الفريق الباريسي لبطاقة التأهل أمام البلاوغرانا الجريح والذي لم يقدر على فعل أي شيء في باريس، إلا أن الواقع كان مختلفًا.

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