لابورتا يفوز برئاسة برشلونة

المصدر: د ب أ

حسم خوان لابورتا مقعد رئاسة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بعد 11 عاما من رحيله عن رئاسة النادي الكتالوني ، حسبما أظهرت نتائج الفرز لأصوات أعضاء النادي عقب الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.

وجرت أمس الأحد نسخة تاريخية من انتخابات النادي الكتالوني لاختيار رئيس جديد لبرشلونة يتولى مقاليد الأمور في السنوات المقبلة التي تواجه فيها إدارة النادي العديد من التحديات الصعبة.

وبعد فرز أصوات المشاركين في الانتخابات ، تفوق لابورتا بفارق هائل على منافسيه فيكتور فونت وأنطوني فريتشا ليخلف جوسيب ماريا بارتوميو في رئاسة النادي بعد شهور من استقالة بارتوميو.

وأظهرت نتائج فرز 90 % من الأصوات حصول لابورتا على أكثر من 25 ألف صوت بنسبة 61ر57 % من المشاركين في التصويت مقابل نحو 14 ألف صوت (بنسبة 65ر31 %) لمنافسه فونت و4164 صوتا (بنسبة 45ر9 %) للمنافس الآخر فريتشا ما يعني فوز لابورتا برئاسة النادي.

ولهذا ، لم يتردد فريتشا في تهنئة لابورتا بعد فرز 75 % من الأصوات قائلا : "أود تهنئة لابورتا على فوزه الذي لا يسمح بأي نقاش. علينا أن ندعم الآن الرئيس الجديد للنادي".

واستمرت عملية التصويت لمدة 12 ساعة بداية من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت برشلونة.

وشارك في التصويت 35 ألف و13 عضوا بالنادي الكتالوني ما يمثل 74ر31 % من حجم الجمعية العمومية للنادي (من لهم حق التصويت) .

وكانت استبيانات تزامنت مع غلق باب التصويت أظهرت تقدم لابورتا بنسبة تفوق 58 % .

وأظهرت أحدث البيانات على الموقع الإلكتروني للنادي تفوق لابورتا بنسبة مقاربة من خلال فرز الأصوات.

وكان لابورتا نجح في انتخابات النادي عام 2003 وظل في منصبه حتى 2010 لكنه خسر في آخر انتخابات سابقة للنادي الكتالوني وذلك في 2015 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز