بنزيمة: حياتي تغيرت ولا أستسلم أبداً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

عاد كريم بنزيمة إلى التدريبات مع ريال مدريد، وبدا أنه مستعد لبدء مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد اليوم، وتحدث في حواره مع مجلة «آيكون»، عن طفولته، وانضمام عائلته إلى ريال مدريد، وكيف ساعدته الأبوة على النضج كشخص، وقال: «كتفاي عريضتان بما يكفي لتحمل العبء، ولا أستسلم أبداً».

ورداً على سؤال.. هل المال يجلب السعادة؟ يقول بنزيمة: «هذه قضية لا يمكن لأحد الاتفاق عليها، يساعد المال في العديد من الأشياء، لكنك لست بحاجة إلى الملايين لتكون سعيداً، وعندما كنت صبياً، لم يكن لدي أي شيء على الإطلاق، لكني كنت سعيداً، وكان بإمكاني قضاء يوم كامل بسعادة بالغة في ركل الكرة بالحائط وباب المرآب في منزل والدي، كنت طفلاً أعيش من أجل كرة القدم».

وعن الصداقة، يقول: «ليس لدي سوى صديق واحد، وهذا يدل على أن الصداقة مهمة جداً بالنسبة لي».

تأثير

وبالنسبة لتأثير والده عليه، أوضح: «كان والدي متطلباً للغاية، لكن بفضل ذلك لدي عقلية قوية، قوية كالصلب، وبالطبع أنا ممتن جداً له، وأنا ما أنا عليه اليوم بسبب التعليم الذي قدمه لي».

وكشف بنزيمة عن شعوره بالوحدة عند وصوله إلى ريال مدريد، وبين: «كان عمري 21 عاماً فقط، وكنت وحدي لأن عائلتي لم تستطع القدوم معي، وعادةً ما أقضي الكثير من الوقت معهم، لذا كان الأمر صعباً بالنسبة لي في البداية، وشعرت بالوحدة».

وسائل التواصل

وعن وسائل التواصل الاجتماعي، قال: «تتيح لي وسائل التواصل الاجتماعي أن أكون أقرب إلى معجبيّ، وبالنسبة للأشخاص الذين يحبونني، يجب أن أشاركهم شيئاً آخر غير كرة القدم بين الحين والآخر، لهذا السبب أنشر صوري مع أطفالي، وأنا أب ولدي أطفال رائعون وتغيرت حياتي، ولا أفكر كيف ستكون حياتي بعد 10 سنوات من الآن، الشيء الرئيسي هو أن أطفالي سعداء».

وحول ما يؤثر على شخصيته، قال: «ليس صحيحاً أنه لا يوجد شيء يؤثر علي، لدي مشاعر لكنني لا أظهر نقاط ضعفي أبداً، ورغم أنني أمتلكها مثل أي شخص آخر، ولكن عندما أسقط، أحتفظ بها لنفسي».

علاقات جيدة مع زيدان

وعن علاقته بمدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، قال: «زيدان مثل الأخ الأكبر بالنسبة لي، وخارج الملعب، موجود دائماً لتقديم النصيحة».

وتحدث بنزيمة، عن رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، قائلاً: «كل ما يمكنني قوله، إن رحيل رونالدو، سمح لي بالقيام بدور مختلف، وكان يسجل 50 أو 60 هدفاً كل موسم، وكان علي التكيف مع أسلوب لعبه، وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وكنت سعيداً باللعب إلى جانبه».

وعن قضية فالبوينا، قال: «لديك دائماً صعود وهبوط خلال مسيرتك المهنية، وكانت هذه نقطة منخفضة بالنسبة لي، وعلى الجميع مواجهة التحديات، وتحدياتي كبيرة، لكن كتفي واسعة بما يكفي لتحمل العبء، ولدي القدرة النفسية على التعامل معها، وأنا لا أستسلم أبداً».

عن الموسيقى والسيارات، قال: «من لا يحب السيارات والموسيقى؟، الآن أستمع إلى بيغ بن، رجل من الحي الذي أسكن فيه، لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة استمعت فيها إلى موسيقى الهيب هوب الأمريكية».

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