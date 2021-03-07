فاولر ينصح ليفربول ببيع صلاح والاستفادة منه مالياً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نصح روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق، النادي الإنجليزي، بالاستفادة من محمد صلاح، مالياً، إذا أراد الجناح المصري مغادرة النادي هذا الصيف.

وصلاح هو اللاعب الرئيس في «الريدز» منذ وصوله إلى ملعب إنفيلد، قبل ما يقرب من أربع سنوات، وقاد فريق ميرسيسايدر للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ولكن مع تأخر الريدز خارج المراكز الأربعة الأولى، وربط صلاح باستمرار بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، يعتقد فاولر أن المدرب الألماني يورغن كلوب، يجب أن يترك المهاجم يرحل إذا كان يريد ذلك.

وقال مهاجم منتخب إنجلترا السابق، لصحيفة «ذا ميرور»: «أنا أحب صلاح، لكنني أعتقد حقاً أن عمليات الانتقال الآن ترتبط إلى حد كبير بما يريده اللاعبون، ولذا، فإن الكرة في ملعب اللاعب المصري، وليس في ملعب ليفربول».

وأضاف: «إذا أراد صلاح أن يذهب، فعليه أن يذهب، وأنا من أشد المؤمنين بأن اللاعبين إذا كانوا غير سعداء ويريدون الذهاب، فعندئذ يجب أن يذهبوا».

ومنذ وصوله من روما في صيف 2017، سجل صلاح 118 هدفاً في 189 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، وشكل شراكة ثلاثية في المقدمة مع روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وبينما يملك صلاح 24 هدفاً في 37 مباراة بالدوري هذا الموسم، ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الدوري الممتاز، قبل مواجهة فولهام الأحد.

وخسر «الريدز» في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، ومن المرجح أن يصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على لايبزيغ 2 - 0 في ذهاب دور الـ 16.

ويعتقد فاولر أن كلوب يمكن أن يعامل صلاح بنفس الطريقة التي تعامل بها مع رغبة فيليب كوتينيو في مغادرة إنفيلد، وتم بيع البرازيلي وقتها إلى برشلونة مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني في يناير 2018، بعد وضع علامات استفهام حول مستقبله.

وأضاف فاولر: «إذا كان صلاح غير سعيد حقاً، وإذا كان منزعجاً لأنه لم يتم منحه عقداً جديداً أو أي شيء آخر، فعلى ليفربول الحصول على أكبر قدر ممكن من المال من بيع عقده، واستخدام الأموال لإجراء تعديلات مع الفريق الحالي».

وتمر العلاقة بين صلاح وكلوب بمرحلة متوترة، بعدما تم استبدال الجناح المصري من قبل مدرب ليفربول، بعد مرور ساعة، على الرغم من خسارة الريدز 1 - 0 على أرضه أمام تشيلسي، وكان النجم المصري محبطاً وهو يجلس على مقاعد البدلاء لبقية المباراة، وهو يشاهد فريقه يخسر المباراة الخامسة على التوالي على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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