ريال مدريد.. 119 عاماً من الإنجازات والأرقام القياسية

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

يصادف اليوم، 6 مارس، الذكرى الـ 119 على تأسيس نادي ريال مدريد الاسباني، والذي تأسس في العام 1902 ومقره العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تمر الذكرى 19 بعد المئة والملكي يعيش ظروفا قاسية في الدوري الإسباني والبطولات الأوروبية، إلا انه يظل صاحب سجل حافل من الأرقام القياسية وإنجازات حققها لم يستطع أحد كسرها إلى الآن سواء على الصعيد الإسباني أو الأوروبي أو العالمي.

فريق القرن

ومن الإنجازات التي ظلت صامدة للملكي حتى يومنا هذا فوزه بجائزة نادي القرن العشرين في أوروبا، أكثر نادي تحقيقًا للألقاب القارية في تاريخ كرة القدم، أكثر من حقق دوري أبطال أوروبا برصيد 13 مرة، أكثر من حقق الدوري الأسباني برصيد 34 مرة، كما يعد الفريق الأكثر مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، الفريق الوحيد الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، كما حقق ريال مدريد خمس بطولات في دوري أبطال أوروبا على التوالي ولكن في ثوبها القديم.

صانع الأساطير

يعتبر نادي ريال مدريد في القرن الحالي والسنوات الماضية أيقونة لصناعة الأساطير منهم النجم العالمي وهداف العالم كريستيانو رونالدو هداف الفريق التاريخي وأسطورته وأحد أبرز لاعبي الريال على مر تاريخه، رغم مغادرته للملكي إلا انه يظل النجم الأهم والأبرز في النادي حتى يومنا هذا، ويحظى بمكانة خاصة لدى جمهور الملكي.

أسطورة خالدة

ومن الأسماء الكبيرة والأساطير الخالدة في وجدان عشاق الملكي سانتياجو بيرنابيو لاعب الفريق ورئيسه الأسبق التاريخي والذي سمي ملعب الريال نسبة له. و ألفريدو دي ستيفانو أحد أبرز مهاجمي الفريق على مر تاريخه، و راؤول جونزاليس أكثر الاعيبن مشاركة مع النادي الملكي، و زيدان لاعب الفريق الأسطوري ومدربه الحالي الذي حقق رفقتهم كمدرب ثلاثية دوري الأبطال التاريخية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز