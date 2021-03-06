بنات مارادونا يكشفن كيفية سماع نبأ الوفاة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشفت بنات الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، عن كيفية سماعهن لنبأ وفاة والدهن،وتحدثت البنات الثلاثة دلما وجيانينا وجانا، على شاشات التلفزيون.

وكشفت دلما أن شقيقتها جيانينا، اتصلت بها لتقول إنها تحاول إحياء والدها، ثم أبلغت دلما والدتها وذهبت لإحضارها، عندما اتصلت جيانينا مرة أخرى، لتسأل إذا كنا قريبين منها.

وقالت دلما: "في الطريق، اتصلت أختي مرة أخرى لتسأل أين كنا، وعندما وصلنا، أخبرونا أنه مات، وأنهم كانوا يحاولون إنعاشه لمدة ساعة، وأنه تعرض لتوقف القلب، ولم يكن هناك شيء يمكن القيام به".

وفي هذه الأثناء، سمعت جيانينا، الأخبار السيئة من الطبيبة أوجستينا كوساشوف، وقالت جيانينا: "أخبرتني الطبيبة أن والدي ليس لديه نبض، وأنهم كانوا يحاولون إنعاشه، وعندما وصلت إلى منزل والدي حوالي الساعة الواحدة من بعد الظهر، كانت سيارات الإسعاف في كل مكان، وجاء الطبيب ليخبرني أنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله، وأصررت على المحاولة، لكنه قال إنهم كانوا يحاولون لمدة ساعة".

أما جانا، الابنة الصغرى لمارادونا، فسمعت نبأ الوفاة عن طريق صديق، ثم الراديو، حسب ما أشارت صحيفة "الماركا"، وقالت جانا: "في الطريق كتب صديق لي، أنا هنا إذا احتجت شيئاً، لكنني لم أفكر في الأمر كثيراً، وبعدها تلقيت رسالة تعزية من صديق ثاني، لكنني لم أصدق، ثم سمعت الخبر من الراديو أثناء قيادتي للسيارة".

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