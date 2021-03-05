بطل مونديال 1958: رونالدو لن يصل إلى مستوى بيليه و مارادونا!

المصدر: وكالات

شن لاعب المنتخب البرازيلي السابق، خوسيه ألتافيني، هجوما لاذعا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنه لن يصل لمستوى مواطنه الأسطورة بيليه والأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

وذكرت بعض وسائل الإعلام، أن رونالدو وصل إلى هدفه رقم 767 بعد أن سجل هدفا في مرمى ضيفه سبيزيا (3-0) يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وعادل بذلك رقم الأسطورة بيليه، بالرغم من أن فريق ريال مدريد هنأ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، هدافه التاريخي رونالدو، كأفضل هداف في تاريخ الساحرة المستديرة، بعد أن وصل إلى هدفه رقم 763.

وقال النادي الملكي: "أفضل هداف في تاريخ نادينا، هو أيضا أفضل هداف في تاريخ كرة القدم العالمية، تهانينا لكريستيانو رونالدو".

ورفض ألتافيني الذي فاز مع البرازيل بلقب بطل كأس العالم 1958، الاعتراف بأن رونالدو تجاوز رقم بيليه في عدد الأهداف المسجلة في المباريات الرسمية وهو 767 هدفا، مؤكدا أن الأسطورة البرازيلية سجل سجل 1225 هدفا في المباريات الرسمية، وأن رونالدو لن يصل أبدا لمستواه.

وقال ألتافيني، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، :"أود أن أعرف من الذي اخترع ذلك الترتيب، كريستيانو لم يصل لأحد، بيليه سجل 1225 هدفا في المباريات الرسمية، لم يكن ذلك في مباريات ودية، أو أمور من هذا القبيل".

وأضاف ألتافيني الذي دافع عن ألوان منتخبي البرازيلي وإيطاليا، وفريق يوفنتوس:"لن يصل رونالدو لبيليه، ولن يصل أبداً لمستواه".

وتابع ألتافيني هجومه على "صاروخ ماديرا"، قائلا: "في الحقيقة رونالدو لن يصل لأقدام بيليه أو مارادونا أو ميسي".

واختتم البرازيلي حديثه، بالقول: "هؤلاء هم الأفضل في تاريخ كرة القدم".

يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 20 هدفا، أحرزها خلال 21 مباراة، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين، متفوقا بفارق هدفين على وصيفه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

وشارك رونالدو في 30 مباراة خلال الموسم الحالي بقميص "البيانكونيري" في جميع المسابقات، وأحرز 27 هدفا، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز