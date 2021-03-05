مسعود أوزيل يتعرض لإصابة خطيرة

المصدر: وكالات

تعرض الألماني، مسعود أوزيل، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه فنربخشه أمام ضيفه أنطاليا سبور (1-1) التي جمعتهما أمس الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري التركي لكرة القدم.

وتلقى أوزيل ضربة في الكاحل من قبل اللاعب الأنغولي، ألفريدو غوميز ريبيرو، في الدقيقة 67، ولم يستطع إكمال المباراة وخرج على نقالة.

ونشر أوزيل "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "أنا آسف جدا لأنني لن أتمكن من مساعدة فريقنا في المباريات القادمة بسبب تمزقات جزئية في الأربطة الجانبية الداخلية والخارجية لقدمي. سأبذل قصارى جهدي للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن. شكرا جزيلا لدعمكم وكل تمنياتكم".

وذكرت صحيفة "الصباح" التركية، أن الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها اللاعب الألماني أثبتت معاناته من تمزق جزئي في الأربطة الجانبية الداخلية والخارجية للكاحل، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة شهر.

ويحتل فنربخشة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر غلطة سراي.

يذكر أن مسعود أوزيل (32 عاما) قد انضم لصفوف فنربخشة خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق أرسنال الإنجليزي، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف السنة.

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