أسطورة ليفربول: ماني رفض الحصول على ركلة جزاء حتى لا يسجل صلاح

المصدر: وكالات

أكد أسطورة ليفربول السابق مايكل أوين أن الدولي السنغالي ساديو ماني رفض السقوط داخل منطقة جزاء تشيلسي بعد تدخل قوي مع كريستنسن، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، على ملعب ليفربول وانتهت بخسارة رفاق محمد صلاح بهدف نظيف في المباراة الخامسة على التوالي على أرضية أنفيلد للمرة الأولى في التاريخ.

وقال مايكل أوين في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لا أصدق أن ساديو ماني رفض السقوط داخل منطقة جزاء تشيلسي بعد تدخل كريستنسن، وظل واقفا".

وتابع: "بعض الأفكار الغريبة تدور في رأسي، ماني يعلم أن صلاح هو منفذ ركلات الجزاء في ليفربول، لذلك قرر عدم السقوط على لا يحصل على ركلة جزاء ويسجلها محمد صلاح هدفا!".

وأضاف: "أنا لا أدافع عن ذلك، لكن عادةً ما ترى لاعبين في الحالة الهجومية يسقطون، أنا أتساءل فقط عما ما كان يُفكر فيه ماني أعتقد أنه قال (سأحاول التسجّيل، لأنني إذا لم أفعل ذلك، محمد صلاح سيحصل على ركلة جزاء أخرى)".

وواصل: "نحن نعلم جميعًا مدى تنافسية اللاعبين المُهاجمين، نعلم جميعًا مدى أنانية المُهاجمين، صلاح وماني كانا يتنافسان على الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين".

وأتبع: "في رأيي أعتقد أنّ ماني رفض السقوط وقال (هذه هي فرصتي للتسجيل)، هُناك تنافس طبيعي بين ماني ومحمد صلاح، لكننا رأيناهما لا يمرران الكرات إلى بعضهما البعض عندما يكون أحدهما في وضع أفضل تمامًا من الأخر".

واسترسل: "نحن نتحدث عن الأنانية وكوننا مستاءين بعض الشيء، لقد رأينا صلاح يهز رأسه عند استبداله، نحن نعرف مدى رغبتهم في الفوز بالحذاء الذهبي".

وأتم تصريحاته قائلًا: "لقد رأينا ذلك يحدث أمام شيفيلد يونايتد، لذا ما يحدث يجعني أفكر قليلًا".

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