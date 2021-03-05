الاتحاد التركي يحيل مصطفى محمد إلى لجنة الانضباط

المصدر: وكالات

أحال الاتحاد التركي لكرة القدم، مهاجم غلطة سراي، الدولي المصري مصطفى محمد، إلى لجنة الانضباط، على خلفية طرده من مباراة فريقه ضد أنقرة غوجو، في الأسبوع الـ28 من الدوري المحلي.

وقال الاتحاد التركي في بيان رسمي عبر موقعه، إنه أحال مصطفى محمد إلى لجنة الانضباط، وفقا للمادة 43 من لائحة العقوبات في بطولة الدوري.

وأشهر الحكم، الذي أدار لقاء غلطة سراي وأنقرة غوجو، يوم الأربعاء الماضي، البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد، في الدقيقة 57، بعد ضربه بمرفقه على مستوي الوجه، لاعب أنقرة غوجو، إبراهيم أكتا، خلال تنافسهما على إحدى الكرات في منتصف الملعب.

وانتهت المباراة بخسارة غلطة سراي بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الفريق ما زال يحافظ على صدارته للدوري التركي برصيد 57 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف على وصيفه، الغريم بشكتاش، الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

وكان مصطفى محمد، الذي انضم لغلطة سراي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الزمالك المصري، تألق بشكل لافت مع الفريق التركي في المباريات الست السابقة، حيث أحرز 6 أهداف، مقسمة على 5 أهداف في الدوري وهدف واحد في الكأس

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