الرئيس السابق لبرشلونة يتعهد لميسي بضم هالاند لصفوف البرسا

المصدر: وكالات

كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وتتزايد التكهنات حول مستقبل ميسي مع اقتراب نهاية عقده مع "البارسا"، ويستطيع "البرغوث"، التوقيع مع أي ناد من الآن.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو"، فإن المرشح لرئاسة نادي برشلونة، خوان لابورتا الرئيس السابق للنادي وعد ميسي، بأن يقاتل حتى الموت، لحسم صفقة التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند، المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي، بات الآن أقرب لاتخاذ قرار البقاء مع برشلونة، أكثر من أي وقت مضى.

وسبق لميسي أن حاول الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، بعد أن أرسل "بروفاكس" لفسخ العقد قبل عام من انتهائه.

يذكر أن انتخابات رئيس نادي برشلونة، ستجري بعد غد الأحد، حيث سيتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد الرئيس، وهم لابورتا، وفيكتور فونت، وتوني فريسكا.

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