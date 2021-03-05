تغريدة غامضة من وكيل صلاح بعد استيائه من تبديله أمام تشيلسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أبدى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي استياءه بعد تبديله في المباراة التي خسرها بطل الدوري الإنجليزي في معقله أنفيلد بهدف نظيف أحرزه ماسون ماونت في الدقيقة 43 من اللقاء.

وخرج محمد صلاح وزميله كورتيس جونز، من أرض الملعب، في الدقيقة 62، ودخل بدلا منهما كل من المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

والتقطت عدسات الكاميرات محمد صلاح وهو يبدي استياءه، على مقاعد البدلاء.

ونشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، "تغريدة" غريبة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" عبارة عن نقطة فقط، بعد تبديل النجم المصري في الدقيقة 62.

وواصل ليفربول انهياره على ملعبه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تلقيه خسارته الخامسة على التوالي في معقله (آنفيلد) للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة.

ويتصدر محمد صلاح (28 عاما) ترتيب هدافي الموسم الحالي "البريميرليغ"، برصيد 17 هدفا.

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