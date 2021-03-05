سانشيز يقود إنتر ميلان للفوز على بارما ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

المصدر: د ب ا

عزز إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بارما 2 / 1، أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة 25 من المسابقة.

ويدين إنتر بالفضل في الفوز لنجمه التشيلي أليكسيس سانشيز الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 54 و62، فيما سجل هرناني هدف بارما الوحيد في الدقيقة 71.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن ملاحقه وغريمه التقليدي ميلان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر تجمد رصيد بارما عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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