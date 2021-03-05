تدهور صحة نجم الكرة المصرية السابق رضا عبدالعال

المصدر: البيان الإلكتروني

تدهورت صحة نجم الكرة المصرية السابق رضا عبدالعال بعد إصابته بأزمة صحية حادة خلال الفترة الحالية وثبتت إصابته بجلطات تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ووفقا لموقع صدى البلد خضع رضا عبدالعال إلى عملية "قسطرة" في القلب خلال اليومين الماضيين إلا أن الطبيب المعالج له لاحظ وجود عدد من الجلطات الأخرى والتي تتطلب جراحة "قلب مفتوح".

ومن المقرر أن يخضع رضا عبدالعال إلى عملية "قلب مفتوح" خلال الفترة المقبلة للتخلص من كافة الآلام التي يشعر بها خلال الفترة الحالية.

من جانبه أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي عبر راديو أون سبورت أف أم: أن «رضا عبدالعال يمر بظروف صحية صعبة، ويحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية كبيرة في القلب».

وواصل نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلا: «رضا عبدالعال يحتاج إلى الدعاء من جانب محبيه وجماهير الكرة المصرية، ونتمنى أن يعود سريعا إلى الشاشة ونستمع إلى آرائه الكروية المثيرة للجدل دائما».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز