بماذا رد مسؤولو غلطة سراي على طرد مصطفى محمد؟

المصدر: وكالات

عبر مسؤولو نادي غلطة سراي عن غضبهم وامتعاضهم من قرار الحكم بطرد مهاجم فريقهم، الدولي المصري، مصطفى محمد، في لقاء أنقرة غوجو، أمس الأربعاء، في الجولة الـ28 من الدوري التركي.

ودعا نائب رئيس نادي غلطة سراي، عبد الرحيم البيرق، في بيان رسمي، الحكام للمزيد من العدالة في مباريات الدوري المحلي.

وقال البيرق، إن الجميع مندهش من القرارات التحكيمية في مباراة غلطة ضد أنقرة غوجو.

وأضاف: "هل هذه هي الطريقة التي تريدونها لإيقاف مصطفى محمد؟".

وتابع: "لماذا نلقي ملايين الدولارات في الشوارع؟ كرة مصطفى محمد لا تستحق الطرد على الإطلاق. هل سيكون الحكم قادرا على النوم بعد هذا القرار؟".

ومن جهته، أكد النائب الثاني لنادي غلطة سراي، يوسف جوناي، في تصريحات للصحفيين، أن "القرارات التحكيمية كانت مثيرة للجدل في لقاء أنقرة غوجو، بعدم احتساب ضربة جزاء واضحة للفريق، ثم طرد مصطفى محمد بهذه الطريقة".

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد، في الدقيقة 57، بعد ضربه بمرفقه على مستوي الوجه، لاعب أنقرة غوجو، إبراهيم أكتا، خلال تنافسهما على إحدى الكرات في منتصف الملعب.

وانتهت المباراة بفوز أنقرة غوجو بهدفين مقابل هدف واحد.

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