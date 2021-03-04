مليارا يورو خسائر أندية الدوري الإسباني بسبب "كورونا"

المصدر: وام

سجلت أندية الدرجتين الأولى والثانية في الدوري الإسباني خسائر كبيرة في إيراداتها للموسمين الماضي 2019 – 2020، والحالي 2020 – 2021، بلغت 2.013 مليار يورو بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.

وأكد التقرير الصادر عن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس أن الأندية سجلت إيرادات في الموسم الماضي قيمتها 4.8 مليار يورو، بأقل من القيمة المستهدفة بـ 366 مليون يورو، وأن العجز في الموسم الحالي سيصل إلى 1.647 مليار بنسبة تراجع قدرها 31 %، وأن نسب العجز في الموسمين الماضيين 2018 – 2019، و 2019 – 2020 التي بلغت في إجماليها 19 % تسببت في تراجع النفقات بالأندية بما يقترب من مليار يورو وتحديدا بمبلغ 984 مليون يورو.

وأورد التقرير أن نادي برشلونة سيكون الأكثر اضطرارا لتخفيض نفقاته، لتبلغ إجماليها 347 مليون يورو، وأن اتليتيكو مدريد مطالب بأن تصل إجمالي مبالغ تخفيض نفقاته لـ 217 مليون يورو، وفي المقابل فإن نادي ريال مدريد لا يعاني من تلك الأزمة، بل على العكس سيكون متاحا له أن يزيد نفقاته على ضوء انخفاض الحد الأدنى للرواتب فيه إلى 473 مليون يورو موجهة للاعبين والمدربين والمساعدين والكوادر الفنية المختلفة ولاعبي ومدربي فرق الشباب والناشئين.

الجدير بالذكر أن الجماهير غابت عن المدرجات في الدوريات الإسبانية لأكثر من 12 شهر حتى الآن، وبالتالي حرمت الأندية من موارد التذاكر.

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