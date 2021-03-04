ليون يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتاً

المصدر: رزيترز

تصدر أولمبيك ليون دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مؤقتا بعد أن سجل حسام عوار هدفا في الشوط الثاني ليفوز 1-صفر على ضيفه ستاد رين اليوم الأربعاء.

وهز عوار الشباك قبل 16 دقيقة من النهاية ليرفع رصيد ليون إلى 59 نقطة من 28 مباراة متفوقا بفارق الأهداف على ليل الذي يستضيف مرسيليا في وقت لاحق.

ويحتل رين، الذي فاز الآن مرة واحدة فقط من آخر عشر مباريات خاضها في الدوري واستقال مدربه جوليان ستيفان يوم الاثنين الماضي، المركز العاشر برصيد 38 نقطة من 27 مباراة.

ويحل سان جيرمان حامل اللقب وصاحب المركز الثالث برصيد 57 نقطة ضيفا على بوردو في وقت لاحق اليوم.

وفي ليون بدأ صاحب الضيافة المباراة بشكل باهت وجاءت فرصته الوحيدة أمام المرمى في الشوط الأول حين سدد ممفيس ديباي تسديدة منخفضة أنقذها الحارس ألفريد جوميز.

وحادت محاولة أخرى للمهاجم الهولندي عن المرمى في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 74 وضع ديباي الكرة في طريق عوار الذي سددها جميلة في الشباك ليمنح فريق المدرب رودي جارسيا دفعة قوية في الصراع على اللقب.

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