" صلاح الخير يا ريدز" .. ليفربول يغازل نجمه المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

" صلاح الخير يا ريدز"" بهذه العبارة غازل فريق ليفربول الإنجليزي نجمه الدولى المصري محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزي على موقع النادي الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر".

ويتربع محمد صلاح على عرش الهدافين، وفيما يلي قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي:

- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (17 هدفا)

- البرتغالي برونو فرنانديز (لاعب خط وسط مانشستر يونايتد) – (15 هدفا)

- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (14 هدفا)

- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام) – (13 هدفا)

- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (13 هدفا)

- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (13 هدفا)

- الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) – (12 هدفا)

- الألماني إلكاي غوندوغان (لاعب خط وسط مانشستر سيتي) - (11 هدفا)

- الإنجليزي أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا) – (10 أهداف)

- الإنجليزي كاليوم ويلسون (مهاجم نيوكاسل يونايتد) – (10 أهداف)

- الإنجليزي هارفي بارنيس (لاعب خط وسط ليستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مهاجم مانشستر يونايتد) – (9 أهداف)

- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مهاجم مانشستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإيفواري ويلفريد زاها (مهاجم كريستال بالاس) – (9 أهداف)

- الفرنسي ألكسندر لاكازيت (أرسنال) – (9 أهداف)

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