سواريز يتوعد ريال مدريد بالهزيمة

المصدر: وكالات

صرح النجم الأوروغوياني، لويس سواريز، بأن لدى فريقه أتلتيكو مدريد فرصة للثأر من جاره ريال مدريد، للهزيمة التي مني بها "الروخي بلانكوس" (0-2) في دور الذهاب للدوري الإسباني.

وسيحتضن ملعب "واندا ميتبرولويتانو"، يوم الأحد المقبل، "الدربي المدريدي" المرتقب بين الجارين والغريمين اللدودين أتلتيكو وضيفه الريال، في إطار مباريات الجولة الـ26 من الليغا الإسبانية لكرة القدم.

وقال سواريز في تصريحات للموقع الرسمي لرابطة "الليغا": "كل المواجهات أمام ريال مدريد لها طابع خاص، لأنها نوعية، المباريات التي يرغب أي لاعب في المشاركة فيها، وإظهار قدراته، كثيرون يصنفونها ضمن هذه المباريات".

وأضاف "العضاض": "أمامنا فرصة للثأر لما حدث في مباراة الدور الأول وإظهار رغبتنا في الاستمرار في الصدارة".

وتابع سواريز هداف "الروخي بلانكوس" في الليغا برصيد 16 هدفا: "من الصعب جدا الحفاظ على استمرارية الأداء في الليغا، لوجود منافسة شرسة، وأي فريق قادر على اقتناص نقاط من فرق المقدمة، ويجب احترامها بشكل كبير ومحاولة الحفاظ على نفس الأداء لتحقيق الهدف المنشود في النهاية".

واختتم لويس سواريز (34 عاما) تصريحاته: "اعتدت على التنافس، ومحاولة تجاوز أي صعاب. الآن أنا في ناد يظن كثيرون أنه من الصعب تسجيل أهداف كثيرة معه، ولكن بالنظر لإمكانيات اللاعبين الذين يلعبون بجوارك، فالأمور تصبح أكثر سهولة".

ويتطلع سواريز، الذي انتقل الصيف الماضي من برشلونة إلى صفوف أتلتيكو مدريد، لحصد اللقب مع "الروخي بلانكوس" وكسر هيمنة قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

ويتربع أتلتيكو مدريد على عرش صدارة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، متقدما بفارق 5 نقاط عن الثنائي برشلونة وريال مدريد.

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